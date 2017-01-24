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'den Türkiye düşmanlığı

, Türkiye düşmanlığına bir yenisini daha ekledi. 'nin Türkiye'nin yeniden izleme sürecine alınıp alınmayacağı oylamasına katılmayarak Türkiye aleyhine destek verdi.

CHPden Türkiye düşmanlığı

, Türkiye açısından çok kritik bir karara imza attı. Meclis, "Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi" konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınmamasına karar verdi.

AKPM'deki oylama üçte iki çoğunluk bulunması halinde Türkiye yeniden izleme sürecine alınacaktı. milletvekilleri oylamaya tam kadro katılarak red oyu verdi.

milletvekilleri ise Türkiye aleyhtarları tarafından gündeme getirilen oylamaya katılmayarak Türkiye aleyhtarlarına destek verdi.

OYLAMAYA CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI
Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden AK Partili Talip Küçükcan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye'nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük." dedi.

Karar ile Türkiye'nin "denetim sürecine alınma tehlikesi" şimdilik ortadan kalktı. Denetim süreci, insan hakları ve hukuk devleti alanında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da bu alanda ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 14:50
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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ATAT&#220;RK&#199;&#220; ATATÜRKÇÜ

PKK CHP aynı safta TÜRKİYE ye karşı savaş veriyor TÜRK MİLLETİ herşeyi görüyor sandıkta görüşeceğiz K.K

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 23:28
CK1316 CK1316

Yedikleri kaba pisliyorlar. Türkiyemizi istemiyorlarsa gitsinler onlari zorla tutmuyoruz. Hangi ülkeyi istiyorlarsa oraya gitsinler. Türkiyemiz bu parazitlerden kurtukur insallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 22:40
yunus yunus

Bu adam yabancıların elinde kukla bir oyuncak. Sadece onların emrini yerine getirmekle görevlendirilmiş bir piyon.Bundan asla yönetici olmaz. Yönetici olmak için önce kendi iraden olacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 22:30
ismail kakli ismail kakli

bugun alman basini tükiye durdurulmali diye baslikattilar icimizdeki kemal kilictar oglu ve almanyadaki yandaslari CAN DÜNDAR ve CEM ÖZDEMIR usaklarinin agzi ile .aslinda iyi oluyor türkiyedeki millet gercegi görür

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 24.01.2017 21:18
yşl yşl

yeter artık chp li yönetiçiler bir de ülkeniz için olumlu bir şey yapın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 24.01.2017 21:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

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