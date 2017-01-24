Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye açısından çok kritik bir karara imza attı. Meclis, "Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi" konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınmamasına karar verdi.
AKPM'deki oylama üçte iki çoğunluk bulunması halinde Türkiye yeniden izleme sürecine alınacaktı. AK Parti milletvekilleri oylamaya tam kadro katılarak red oyu verdi.
CHP milletvekilleri ise Türkiye aleyhtarları tarafından gündeme getirilen oylamaya katılmayarak Türkiye aleyhtarlarına destek verdi.
OYLAMAYA CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI
Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden AK Partili Talip Küçükcan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye'nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük." dedi.
Karar ile Türkiye'nin "denetim sürecine alınma tehlikesi" şimdilik ortadan kalktı. Denetim süreci, insan hakları ve hukuk devleti alanında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da bu alanda ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor.
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PKK CHP aynı safta TÜRKİYE ye karşı savaş veriyor TÜRK MİLLETİ herşeyi görüyor sandıkta görüşeceğiz K.K
Yedikleri kaba pisliyorlar. Türkiyemizi istemiyorlarsa gitsinler onlari zorla tutmuyoruz. Hangi ülkeyi istiyorlarsa oraya gitsinler. Türkiyemiz bu parazitlerden kurtukur insallah.
Bu adam yabancıların elinde kukla bir oyuncak. Sadece onların emrini yerine getirmekle görevlendirilmiş bir piyon.Bundan asla yönetici olmaz. Yönetici olmak için önce kendi iraden olacak.
bugun alman basini tükiye durdurulmali diye baslikattilar icimizdeki kemal kilictar oglu ve almanyadaki yandaslari CAN DÜNDAR ve CEM ÖZDEMIR usaklarinin agzi ile .aslinda iyi oluyor türkiyedeki millet gercegi görür
yeter artık chp li yönetiçiler bir de ülkeniz için olumlu bir şey yapın
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