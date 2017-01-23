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'de 2 kalleş öldürüldü

'de saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen 2 etkisiz hale getirildi

Hakkaride 2 kalleş öldürüldü

'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bitlis merkezde devam eden da tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir /PYD mensubu gözaltına alındı.

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ
Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 427, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Müdahalelerde, bir tabanca ve 12 kalıp esrar ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı, 6 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Ayrıca Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 66 kişi de gözaltına alındı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 19:38
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