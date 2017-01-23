İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif Turunç'un Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif Turunç, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.