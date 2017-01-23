Yol Durumu
  1. 'FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir'
  2. Kılıçdaroğlu yine tazminat ödeyecek

DHKP-C'li lerin görüntüleri ortaya çıktı

'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki in, İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

DHKP-Cli teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif Turunç'un Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı yaptıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif Turunç, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.

Etiketler: , , ,
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 16:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar