Özal’ın bakanı hayatını kaybetti

Merhum Turgut Özal'ın (8. Cumhurbaşkanı) 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kurduğu ilk sivil hükümette Dışişleri Bakanlığı yapan Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti. 17. Dönemde Ankara Milletvekilliği de yapan Vahit Melih Halefoğlu'nun cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. 1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu. Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.