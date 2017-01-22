Özal’ın bakanı hayatını kaybetti

Merhum Turgut Özal'ın (8. Cumhurbaşkanı)12 Eylül 1980 askeri darbesininardından kurduğu ilk sivil hükümette DışişleriBakanlığı yapan Vahit Halefoğlu hayatını kaybetti.17. Dönemde Ankara Milletvekilliği deyapan Vahit Melih Halefoğlu'nun cenazesininyarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğlenamazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndatoprağa verileceği açıklandı. 1919'daAntakya'da doğan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt,Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevindebulundu. Fransızca, İngilizce, Almanca,Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.
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