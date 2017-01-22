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Örgütün kasası yakalandı

Örgütün kasası yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin "Mali kasası" Yusuf Öksüz, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu 'ün yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek için geldiği ilçede bir otelde yakalandığı belirtildi.
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