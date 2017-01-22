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Meclis dün ‘aç-kapa’ yaptı

Meclis dün ‘aç-kapa’ yaptı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, anayasa mesaisinin tamamlanmasının ardından dün tatil kararı almak için toplandı. AK Parti'nin 7 Şubat'a kadar devam edecek tatil önerisi ile ilgili muhalefet konuşmak isteyince oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Anayasa görüşmelerinde 'yi çalıştırmamak için elinden geleni yapan CHP'li milletvekileri, bu kez de Meclis'in tatile girmesini engellemeye çalıştı. Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.
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