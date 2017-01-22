Meclis dün ‘aç-kapa’ yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu, anayasa mesaisinintamamlanmasının ardından dün tatil kararıalmak için toplandı. AK Parti'nin 7 Şubat'akadar devam edecek tatil önerisi ile ilgilimuhalefet konuşmak isteyince oturumuyöneten TBMM Başkanvekili AyşenurBahçekapılı oturuma ara verdi. Anayasagörüşmelerinde TBMM'yi çalıştırmamakiçin elinden geleni yapan CHP'li milletvekileri,bu kez de Meclis'in tatile girmesiniengellemeye çalıştı. Genel Kurul, bugünsaat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.
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