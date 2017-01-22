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barınağa götürüldü

Golden Çetesi barınağa götürüldü
Bodrum'un simgesi olan 12 golden cinsi köpekten oluşan Golden Çetesi'ni, sahibi Şenol Özbakan vefat edince hayvansever Aylin Schwarz sahiplendi. Daha sonra Özbakan'ın kızı Yağmur ile Schwarz arasında köpekler paylaşılamadı ve konu yargıya taşındı. Yaşanan bu olumsuzluklar üzerine devreye Bodrum Belediyesi girdi. Hayvan Barınağına bağlı ekipler Aylin Schwarz'in villasına giderek köpekleri aldı. 'nin yeni evi köpek barınağı oldu.
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