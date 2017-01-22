Golden Çetesi barınağa götürüldü

Bodrum'un simgesi olan 12 golden cinsi köpekten oluşan GoldenÇetesi'ni, sahibi Şenol Özbakan vefat edince hayvansever Aylin Schwarz sahiplendi. Daha sonra Özbakan'ın kızı Yağmur ile Schwarz arasında köpekler paylaşılamadı ve konu yargıya taşındı. Yaşanan bu olumsuzluklar üzerine devreye Bodrum Belediyesi girdi. Hayvan Barınağına bağlı ekiplerAylin Schwarz'in villasına giderekköpekleri aldı. Golden Çetesi'nin yeni evi köpek barınağı oldu.
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