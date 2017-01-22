Yol Durumu
  1. Katil sürülerini herkes tanısın
  2. Trump’a alışmak kolay olmayacak

Erdoğan'dan için taziye mesajı

, "Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen , her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğandan İlhan Cavcav için taziye mesajı
, bugün sabah saatlerinde vefat eden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı için bir taziye mesajı yayımladı. "Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Türk sporunun saygıdeğer isimlerinden, kıymetli işadamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav'a, Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Etiketler: ,
  • 22 Ocak 2017, Pazar 22:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar