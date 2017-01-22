"Türk sporunun saygıdeğer isimlerinden, kıymetli işadamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav'a, Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Erdoğan'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" ifadelerini kullandı.
"Türk sporunun saygıdeğer isimlerinden, kıymetli işadamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav'a, Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İlhan Cavcav
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