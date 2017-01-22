Can kurtardı

Osmaniye Kadirli'deki İmam Hatip Camii'nde önceki gün yatsı namazı kılan Hüseyin Başkaya (75) bir anda yere yığıldı. Cami cemaati hemen yaşlı adama müdahale etti. Bu esnadacami imamı Uğur Topaktaş,kalbi duran adamakalp masajı ve suni teneffüs yapmayabaşladı. Bir süre sonra kalbi tekrar çalışan Hüseyin Başkaya'ya hastanede stent takıldı. Hayat kurtaran imam, "İlk müdahaleyiyaptım. Çok şükür hayata döndü" dedi.
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