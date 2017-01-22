Can kurtardı

Osmaniye Kadirli'deki İmam Hatip Camii'nde önceki gün yatsı namazı kılan Hüseyin Başkaya (75) bir anda yere yığıldı. Cami cemaati hemen yaşlı adama müdahale etti. Bu esnada cami imamı Uğur Topaktaş, kalbi duran adama kalp masajı ve suni teneffüs yapmaya başladı. Bir süre sonra kalbi tekrar çalışan Hüseyin Başkaya'ya hastanede stent takıldı. Hayat kurtaran imam, "İlk müdahaleyi yaptım. Çok şükür hayata döndü" dedi.