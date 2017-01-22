Biz teklif yaptık

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:
Burada Anayasa değişikliği yapmadık... Biz bir teklifinin görüşmelerini yaptık. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir! Vekiller olarak bize verilen görevi yaptık işi asıl sahibine, millete teslim ediyoruz. Şimdi söz milletindir. Milletimiz bu konuda son sözü söyleyecek. Millet her şeyin en iyisini bilendir. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:
Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:
TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. İki yüz yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez.
ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK:
Milletimizin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis görevini yaptı hamdolsun. Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye 'EVET' diyecek.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ:
Türk tarihinde ve Türk milletinin hayatında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Milletimizin 'evet' oyuyla da bu kapı tam açılacaktır.
TARIM BAKANI FARUK ÇELİK:
Bunu başka tartışmalara çekmek ucuzluktur. Ucuzca bir yaklaşımdır. Türkiye bunu hak etmiyor. Muhalefet de mahcup olacaklarını bugün yapmasınlar. En doğru kararı halkımız verecek.
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