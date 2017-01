Bill teselli ver

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen 'in 1998'de Monica Lewinsky ile cinsel ilişkisi ortaya çıkan eski ABD Başkanı Bill Clinton 'a 'teselli mektubu' yazdığı ortaya çıktı.Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen'e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. Bunun üzerine Fetullah Gülen 1997 yılı Haziran ortasında Amerika'ya gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı. O esnada yaklaşık 3.5 ay Amerika'da kaldığını biliyorum. Nerede kaldığını bilmiyorum ancak Nevval Sevindi adlı gazetecinin 'New York Sohbeti' adlı röportajdan New York'ta kalmış olabileceğini düşünüyorum. Fetullah Gülen bu seyahatinde 2 kişi ile görüşmesinden sıklıkla bahsederdi. Bunlardan biri Sydney Grifit adlı bir kişiydi. Bu kişi sanırım Katolik Papazıydı. Diğeri de Türkiye'deki Patrik Partelomon'un Amerika'daki temsilcisi olan papazdı. Gülen'in bizzat anlatımına göre merhum Süleyman Demirel kendisini arayarak, 'tehlike geçti, dön artık' çağrısı üzerine Türkiye'ye döndüğünü biliyorum.Fetullah Gülen önemli kişilere mektup gönderirdi. Bunlar arasında Papa, Dalai Lama ile ABD eski Başkanı Bill Clinton da vardı. Clinton'a gönderilen mektup da hatırladığım kadarıyla Monica hadisesinde bir teselli mektubu idi...* Lewinsky Skandalı olarak bilinen olayda, Başkan Clinton'ın stajyer Monica ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Gülen İzmir'de olduğunu duyduğumda gerek Yamanlar gerek Bozkaya yurtlarında Şerafettin Kocaman ile birlikte ziyaretlerine gittim. Yaklaşık bu şekilde 3 yıl görüşmelerimiz oldu. Ben haftasonları gittiğim için Fetullah Gülen'in yanında çok az kişi bulunuyordu.Bu kişinin soyadını bilmiyordum. 15 Temmuz sonrası Adil Öksüz olduğunu öğrendim. Adil Hoca o zamanlar Fetullah Gülen'in yanında ders okuyan 'Mollalar' grubunda olabilir diye düşünüyorum. ÇünküEDA IŞIK