Barış bebeğin yaşam savaşı

Diyarbakır'da 9 ay önce dünyaya gelen ve nefes alamadığı için 6 ay yoğun bakımda kalan Barış bebek, hastalığının tespiti ve tedavisi için hava ambulansı ile götürüldüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışıyor. Oğlunun hastalığının bilinmediğini söyleyen baba Osman Çetin, "Bir umut arıyoruz. Umutlu bir çocuk olsun diye adını da Barış koymuştuk" dedi.