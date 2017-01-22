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Barış bebeğin yaşam savaşı

Barış bebeğin yaşam savaşı
Diyarbakır'da 9 ay önce dünyaya gelen ve nefes alamadığı için 6 ay yoğun bakımda kalan Barış bebek, hastalığının tespiti ve tedavisi için hava ambulansı ile götürüldüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışıyor. Oğlunun hastalığının bilinmediğini söyleyen baba Osman Çetin, "Bir umut arıyoruz. Umutlu bir çocuk olsun diye adını da Barış koymuştuk" dedi.
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