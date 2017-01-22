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Bakan Avcı: 'na ilişkin imalar doğru değil

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, 'nın zemininin kaydığı iddiasına ilişkin "Marmaray ve Avrasya Tüneli çalışmalarının da buradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki ettiğine dair dolaylı da olsa bir ima veya cümle var. Bu doğru değil" dedi.

Bakan Avcı: Topkapı Sarayına ilişkin imalar doğru değil
Kültür ve Turizm Bakanı , 'nın zemininin kaydığı iddiasına ilişkin "O haberde de yer alan bir konuyla ilgili ayrıca açıklama yapmak gerekiyor. Marmaray ve Avrasya Tüneli çalışmalarının da buradaki zemin hareketliliğine olumsuz etki ettiğine dair dolaylı da olsa bir ima veya cümle var. Bu, doğru değil. Elimizdeki bütün bilimsel raporlar, çalışmalarla ilgili raporlar, böyle bir etkiden söz etmiyor. Böyle bir etki olduğuna dair elimizde bilimsel bir veri yok. Ama bunlar genellikle böyle şehir efsanesi olarak konuşuluyor. Buna rağmen biz o sismik kuyular üzerinden yaptığımız çalışmalarla zaten ne tür yer hareketliliklerinin bölgeye ne oranda etki ettiğini ölçeme şansını yakalamış olacağız. Ona göre de gerekli restorasyon ve diğer tedbirleri alacağız." diye konuştu.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 15:41
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