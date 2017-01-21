İzmir'de, erken yaşta okuma yazma öğrenen ve daha emeklemeden yürümeye başlayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından önce ilkokulu bitirdi. Karne sevinci yaşayan Nayiş, "Milli Eğitim Bakanımız'dan rica ediyorum ve ikinci dönem 6'ncı sınıfa başlamak istiyorum" dedi. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırttı. Öğrencisi olduğu Misak-ı Milli Ortaokulu'nda üstün başarısı sebebiyle kendisinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim gören, akademik zekası, sorduğu sorular ve yaptığı buluşlarla öğretmenlerini de şaşırtan Muhammed Hakan Nayiş'in IQ seviyesi (zeka seviyesi) 160 çıktı. Özel okula gitmeyi tercih etmeyen küçük Muhammed, yaşıtlarından yıllar önce ilkokulu bitirdi.



BAKANA SESLENDİ

Karnesini alan Muhammed, 4 yaşında anaokuluna başladığını ve birinci sınıfı atladığını belirterek, "Kendimden büyük arkadaşlarımla eğitim görüyorum, hiçbir zorluk yaşamıyorum" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a da seslenen Muhammed, "4 ve 5'inci sınıf aynı o yüzden 6'ncı sınıfa geçmek istiyorum" diye konuştu.