Üçü Piri arada

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, elini kürsüye kelepçeledi. Burayı 2 saat işgal etti! HDP’liler eyleme destek verdi. Ortam gerildi. AP Raportörü Kati Piri ise sadece CHP ve HDP’li kadın vekillere ‘Geçmiş olsun’ mesajı gönderdi! 10 gün rapor alan AK Partili Gökçen Özdoğan Enç’i görmezden geldi!
Yeni Türkiye, Yeni Anayasa'ya kilitlendi. Ancak CHP ve HDP, bu büyük uzlaşıyı baltalamak için ortamı germeye devam etti. TBMM Genel Kurulu önceki gün Anayasa Değişiklik Paketi görüşmeleri için bir araya geldi. Bu sırada partisinin istemediği eski CHP'li yeni bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka ortamı gerdi! Nazlıaka, kendisini kürsüye kelepçeledi. 2 saat boyunca kürsüyü işgal etti. Uyarıların hiçbirini dinlemedi. Ardından HDP'li vekillerden yardım istedi. Bu sırada teröristleri kol kanat geren HDP'li kadın vekil hemen Nazıaka'nın yanına gitti. Bir anda ortam gerildi. Çıkan kavgada yaralanan AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 10 gün rapor verildi. Dün bir açıklama yapan Enç, HDP'li ve CHP'li kadın vekillerin kendisine saldırdığını söyledi.
'BANA SALDIRDILAR...'
Ardından şöyle devam etti: "CHP'li Şafak Pavey'le aramızda 2 metre vardı. Benim bir temasım söz konusu değil. Nazlıaka'ya eylemi bitirmesini söyledim. Ancak kabul etmedi. Bu sırada gelen HDP'liler ile Nazlıaka bana saldırdı. Kendimi savundum. Suç duyurusunda bulunacağım. 10 gün rapor aldım. Karaciğerimde darba bağlı su toplaması var. Sağ kalçam ve belimde ezikler var. Yüzüme yumruk aldım. Daha önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum." Tüm bunlar olurken Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri yine konuyla ilgili görüş bildirdi! Twitter'dan bir mesaj yayınlayıp sadece CHP'li ve HDP'li kadın milletvekillerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Selahattin Demirtaş ile Can Dündar'ın kankası olan Piri mesajında, "Benimcesur Türk kadın meslektaşlarım olanmilletvekillerinin çabucak ve tamameniyileşmesini diliyorum!" dedi.
AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı. 10 gün rapor verilen Enç, dün yeni bir operasyon geçirdi.
Kati Piri, dün de TBMM'deki gerilim yüzünden Türkiye'ye yüklendi. CHP ve HDP'yi eleştirmek yerine onlara sevgi ve saygılarını iletti!
Aylin Nazlıaka, dün kürsüye kendisini kelepçeledi. Aralarında AK Partili Enç'in bulunduğu bir grup bayan vekil, Nazlıaka'yı eyleminden vazgeçirmek istedi. Ancak Nazlıaka dinlemedi. Çıkan arbedede Enç'in beli zedelendi.
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