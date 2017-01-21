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Sosyal şifa!

Büşranur’un yaşaması karaciğer nakline bağlıydı. Genç kız, sosyal medyadan ‘İmdat’ çağrısı yaptı. Bunu gören Neslihan Özdemir ise yardım için kolları sıvadı. yaparak hastayı kurtardı...

Sosyal şifa!
Özellikle gençlerin kullandığı sosyal medya, hayat kurtardı. Karaciğer hastası Büşranur, sosyal medyada tanıştığı genç kadın sayesinde hayata sarıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Büşranur Balcıoğlu (19), 3 ay önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç kızın yaşaması organ nakline bağlıydı. Ancak genç kızın ailesinde canlı döner bulunamadı. Hastanın ablası Arzu Cora ise kardeşinin çaresizliğini sosyal paylaşım sitesinde anlattı. Cora'nın mesajını 3 yıl önce kalp nakli olan ve sağlıkla ikinci hayatını yaşayan arkadaşı Yüksel Çoban (30) ve yüzlerce kişi paylaştı. Çoban'ın kuzeninin eşi Nesrin Özdemir (31) çağrısından etkilenerek karaciğerinden parça verebileceğini açıkladı. Hemen Büşranur'un tedavi gördüğü hastaneye giden Özdemir'e bazı testler yapıldı. Nakil için sorun çıkmadı. 4 Ocak'ta Özdemir'den alınan karaciğer parçasıyla hayata tutunan Balcıoğlu, "Nesrin Abla benim artık ikinci annem. Bana yeni bir hayat verdi, minnettarım" açıklamasını yaptı. Karaciğerinden parça veren Özdemir ise "31 yaşındayım, 19 yaşında bir kızım oldu şu an. Bundan sonra da görüşeceğiz, ciğerim o benim" ifadelerini kullandı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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