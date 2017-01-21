Sosyal şifa!

Özellikle gençlerin kullandığı sosyal medya, hayat kurtardı. Karaciğer hastası Büşranur, sosyal medyada tanıştığı genç kadın sayesinde hayata sarıldı. AlanyaAlaaddin Keykubat Üniversitesi AksekiMeslek Yüksekokulu Bilgisayar ProgramcılığıBölümü öğrencisi BüşranurBalcıoğlu (19), 3 ay önce mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç kızın yaşaması organ nakline bağlıydı. Ancak genç kızın ailesindecanlı döner bulunamadı. Hastanın ablası Arzu Cora ise kardeşinin çaresizliğini sosyal paylaşım sitesinde anlattı. Cora'nın mesajını 3 yıl önce kalp nakli olan ve sağlıkla ikinci hayatını yaşayan arkadaşı YükselÇoban (30) ve yüzlerce kişi paylaştı. Çoban'ın kuzeninin eşi Nesrin Özdemir(31) organ bağışı çağrısından etkilenerek karaciğerinden parça verebileceğini açıkladı. Hemen Büşranur'un tedavi gördüğü hastaneye giden Özdemir'e bazı testler yapıldı. Nakil için sorun çıkmadı. 4 Ocak'ta Özdemir'den alınan karaciğer parçasıyla hayata tutunan Balcıoğlu, "Nesrin Ablabenim artık ikinci annem. Bana yenibir hayat verdi, minnettarım" açıklamasını yaptı. Karaciğerinden parça veren Özdemir ise "31 yaşındayım, 19 yaşında bir kızım oldu şu an. Bundan sonra da görüşeceğiz, ciğerim o benim" ifadelerini kullandı.
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