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'ya dev operasyon!

Terörle mücadele kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt ve Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Dağı'nda 'lı hainlere karşı operasyon başlatıldı.

PKKya dev operasyon!
Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Dağı'nda 'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan helikopterler Tendürek Dağı'na gitti. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.

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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 17:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Al Bayrak Al Bayrak

hepsini yok edin.Tüm güvenlik güclerinin Allah yardimcilari olsun.

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cevapla 22.01.2017 01:13
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