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ın altyapı yenileme çalışmaları başladı

Taksim Meydanı ile Tünel arasında çalışan ve seferlerine ara verilen ın altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

Nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmaları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, altyapı çalışmaları dolayısıyla "İstiklal Caddesi'nden geçen ın seferlerine ara verilmesi" kararının ardından rayların geçtiği bölümlere bariyerler çekildi ve bölgeye iş makineleri getirildi.

Ekipler, tramvay hattındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, nostaljik tramvayın 6 ay boyunca sefer yapmayacağı da duraklara asılan ilanlarla vatandaşlara duyuruldu.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 20:18
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