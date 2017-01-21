Yol Durumu
  1. İşte referandum anket sonuçları
  2. Yılbaşı gecesi ikiz saldırı planlamışlar!

Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

nin kabul edilmesinin ardından grup toplantısında konuşan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı olan HDP'ye verdiği ihanet desteğini görmezden gelerek, parlamentoyu yine ihanet ile suçladı.

Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

Anayasa değişiklik tekfilinin kabul edilmesinin arından 'nin etekleri tutuşmaya başladı. Yeni anayasa teklifini ile halkın iradesine açılacak olmasını hazmedemeyen CHP, terör ve terösitlere verdiği açık destekleri görmezden gelerek, anayasa teklifini kabul eden i ihanet etmekle suçladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları; Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hiç bir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlarımızın demokratik ve özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise ciddi kaygılarımız vardır.

"TEKLİFİ GÖRMEDEN İMZA ATTILAR"
Bazı milletvekilleri teklifi görmeden imza attı. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, anayasanın öngördüğü şekilde oy kullanmamız gerekiyor.

İktidar oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleştirmiştir. 54 maddede değişiklik tek madde halinde geçmiştir. Oysa her anayasaya her değişiklik tek tek onaylanmalıdır.

Bugünün tarihi parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir.

Bütün milletime sesleniyorum. Demokrasiye, vatanımıza sahip çıkmak ortak görevimizdir. Bu ülkede beraber yaşamak ortak görevimizdir. Cumhuriyet, demokrasi, vatanımız, bayrağımız ortak paydasında mücadele edeceğiz.

YASAMA-YARGI-YÜRÜTME TEK KİŞİYE TESLİM EDİLDİ
Yasama, yargı ve yürütme tek kişiye teslim edilmiştir. Bu rejim değişikliğine karşıyız. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği bir gelecek felakettir. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz.

15 yıldır iktidarda olan parti, hangi kararı istemiş ve alamamış, hangi yasayı çıkaramamıştır? Bu anayasa değişikliğiyle vatandaşın hangi sorunları çözülecektir?
Etiketler: , , ,
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 12:16
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
mustafa mustafa

ABD sizi bekler orası daha demokratik oraya gidebilirsiniz veya tel aviv e:) buralar size göre değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2017 00:17
samet samet

ulan siz uyurken bile ihanet içindesiniz , ilk önce kendinize bakın andavallar guruhu,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 21.01.2017 21:43
mehmet mehmet

bunlar milli şefliğe alışmışlar işlerine gelmedimi ihanet saros bunada para vermiş olabilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 21.01.2017 20:55
MUSTAFA MUSTAFA

"şecaat arz ederken sirkatin söyler" sözü tam da kılıçdaroğlu'da tezahür etmiş olduğunun en bariz ve anlaşılır örneği.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 21.01.2017 19:02
vatandaş vatandaş

Evet ihanet ediyor sen ve senin gibileri orada tuttuğu için

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 21.01.2017 18:00
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar