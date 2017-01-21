Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

Anayasa değişiklik tekfilinin kabul edilmesinin arından CHP'nin etekleri tutuşmaya başladı. Yeni anayasa teklifini referandum ile halkın iradesine açılacak olmasını hazmedemeyen CHP, terör ve terösitlere verdiği açık destekleri görmezden gelerek, anayasa teklifini kabul eden meclisi ihanet etmekle suçladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları; Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak hiç bir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlarımızın demokratik ve özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ise ciddi kaygılarımız vardır.
"TEKLİFİ GÖRMEDEN İMZA ATTILAR"
Bazı milletvekilleri teklifi görmeden imza attı. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, anayasanın öngördüğü şekilde oy kullanmamız gerekiyor.
İktidar oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleştirmiştir. 54 maddede değişiklik tek madde halinde geçmiştir. Oysa her anayasaya her değişiklik tek tek onaylanmalıdır.
Bugünün tarihi parlamentonun kendi tarihine ihanet tarihidir.
Bütün milletime sesleniyorum. Demokrasiye, vatanımıza sahip çıkmak ortak görevimizdir. Bu ülkede beraber yaşamak ortak görevimizdir. Cumhuriyet, demokrasi, vatanımız, bayrağımız ortak paydasında mücadele edeceğiz.
YASAMA-YARGI-YÜRÜTME TEK KİŞİYE TESLİM EDİLDİ
Yasama, yargı ve yürütme tek kişiye teslim edilmiştir. Bu rejim değişikliğine karşıyız. Bütün yetkilerin tek kişiye verildiği bir gelecek felakettir. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz.
15 yıldır iktidarda olan parti, hangi kararı istemiş ve alamamış, hangi yasayı çıkaramamıştır? Bu anayasa değişikliğiyle vatandaşın hangi sorunları çözülecektir?
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ABD sizi bekler orası daha demokratik oraya gidebilirsiniz veya tel aviv e:) buralar size göre değil
ulan siz uyurken bile ihanet içindesiniz , ilk önce kendinize bakın andavallar guruhu,,
bunlar milli şefliğe alışmışlar işlerine gelmedimi ihanet saros bunada para vermiş olabilir
"şecaat arz ederken sirkatin söyler" sözü tam da kılıçdaroğlu'da tezahür etmiş olduğunun en bariz ve anlaşılır örneği.
Evet ihanet ediyor sen ve senin gibileri orada tuttuğu için
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