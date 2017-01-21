Gurur intiharı

Antalya'da dün 42 yaşındaki fayans ustası MevlütArkalı, kapının dışında gördüğü çantayı koşusunun evine bıraktı. Bir süre sonraArkalı'yı arayan komşusu600 lirasının eksik olduğunusöyleyerek, onu hırsızlıklasuçladı. İddialar karşısında şaşkına dönen Mevlüt Arkalı soluğu bankada aldı. Hesabından çektiği parayıkomşusuna verdi. Ardından da otomobiline binerek ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde arkadaşı Mustafa İçli'yi arayarak helallik istedi. Daha sonra pompalı tüfeği başına dayayarak intihar etti. Ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Mustafa İçli ise şunları söyledi: "Böyle bir şey yapabileceğiaklımızın ucundan bilegeçmezdi. Komşusununparayı kendisinin aldığıyönündeki ısrarını gururmeselesi yaparak intiharettiğini düşünüyorum. Ne eviyle ne de işiyle kesinlikle bir problemi yoktu. Çok üzgünüm."
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