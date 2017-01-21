Yol Durumu
  1. FETÖ'cü tuğgeneral tutuklandı
  2. Son görülme!

Gurur intiharı

Komşusu tarafından hırsızlıkla suçlanan fayans ustası, gurur yaptı Pompalı tüfekle canına kıydı

Gurur intiharı
Antalya'da dün 42 yaşındaki fayans ustası Mevlüt Arkalı, kapının dışında gördüğü çantayı koşusunun evine bıraktı. Bir süre sonra Arkalı'yı arayan komşusu 600 lirasının eksik olduğunu söyleyerek, onu hırsızlıkla suçladı. İddialar karşısında şaşkına dönen Mevlüt Arkalı soluğu bankada aldı. Hesabından çektiği parayı komşusuna verdi. Ardından da otomobiline binerek ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde arkadaşı Mustafa İçli'yi arayarak helallik istedi. Daha sonra pompalı tüfeği başına dayayarak intihar etti. Ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Mustafa İçli ise şunları söyledi: "Böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Komşusunun parayı kendisinin aldığı yönündeki ısrarını gurur meselesi yaparak intihar ettiğini düşünüyorum. Ne eviyle ne de işiyle kesinlikle bir problemi yoktu. Çok üzgünüm."
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar