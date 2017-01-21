Gurur intiharı

Antalya'da dün 42 yaşındaki fayans ustası Mevlüt Arkalı, kapının dışında gördüğü çantayı koşusunun evine bıraktı. Bir süre sonra Arkalı'yı arayan komşusu 600 lirasının eksik olduğunu söyleyerek, onu hırsızlıkla suçladı. İddialar karşısında şaşkına dönen Mevlüt Arkalı soluğu bankada aldı. Hesabından çektiği parayı komşusuna verdi. Ardından da otomobiline binerek ortadan kayboldu. Akşam saatlerinde arkadaşı Mustafa İçli'yi arayarak helallik istedi. Daha sonra pompalı tüfeği başına dayayarak intihar etti. Ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Mustafa İçli ise şunları söyledi: "Böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan bile geçmezdi. Komşusunun parayı kendisinin aldığı yönündeki ısrarını gurur meselesi yaparak intihar ettiğini düşünüyorum. Ne eviyle ne de işiyle kesinlikle bir problemi yoktu. Çok üzgünüm."