Yol Durumu
  1. Nostaljik tramvayın altyapı yenileme çalışmaları başladı
  2. Türkiye'de bir ilk! Eski stadın yerine yapılacak

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

Eski Dışişleri Bakanı vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu.

17. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini aldı.

Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 20:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar