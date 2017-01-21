Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.
Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.
Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu.
17. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini aldı.
Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.
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