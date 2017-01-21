El Bab’da 5 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu güçlerinin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları önceki gün El Bab'ın Suflaniyah bölgesini ele geçirdi. Bölgeye dün 13.40'ta terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda uzman çavuşlar Selim Topal (Erzincan), Bahattin Bakır (Zonguldak), Emre Doruk (Giresun), Ramazan Taşkın (Samsun) ve Mete Can (Hatay) şehit oldu, 9 asker ise yaralandı. Saldırıda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları da helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.