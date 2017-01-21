Devlet Bey’i tanımamışlar

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını dün Ankara'da Emek Merkez Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışı ise CHP'nin "MHP'ye bakanlık verilecek" iddiasına tepki gösterdi. Başbakan, şunları söyledi: "Siyasi rüşvet diye konuşanlar Sayın Devlet beyi tanımamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan bir zattır, ülke söz konusu oldu mu asla kişisel çıkarları ile hareket etmeyecek birisidir. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın parçasıdır."