Afrika’da FETÖ uyarısı yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan 4 günlük Doğu Afrika ziyaretine yarın başlayacak. Mozambik ve Madagaskar'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirecek Erdoğan'a, bakanların yanı sıra 135 kişilik işadamı heyeti de eşlik edecek. İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde FETÖ de olacak. Erdoğan ve mevkidaşlarının katılımıyla her üç ülkede iş forumları düzenlenecek. İş forumunda, her üç ülkenin işadamlarıyla Türk işadamlarının işbirliği fırsatları ele alınacak. Erdoğan, ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün bu ülkelerdeki yapılanmasıyla ilgili mevkidaşlarını uyaracak. Erdoğan, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir milli güvenlik sorunu olduğu mesajını verecek. Bu ülkelerde faaliyet gösteren FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devri konusu da ziyaretlerin önemli bir gündem maddesi olacak.
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