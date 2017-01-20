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'lılardan biri 'li milletvekili adayı çıktı

Giresun'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 teröristten birinin 'nin Erzincan 2. sıra milletvekili adayı Gülsüm Kaya olduğu ortaya çıktı.

PKKlılardan biri HDPli milletvekili adayı çıktı

Bölücü Terör Örgütü ile Halkların Demokratik Partisi ()'nin bağları bu seferde Karadeniz'de ortaya çıktı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde, yakalanarak tutuklanan 4 PKK'lıdan biri olan Gülsüm Kaya'nın Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin Erzincan 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Kaya'nın 'PKK'nın Karadeniz yapılanmasına yönelik örgüte 'silahlı üye kazandırma' çalışmaları için bölgeye geldiği ve bölgede iyice köşeye sıkışan PKK'lı grubun iletişimini yeniden sağlamak ve kırsalda bulunan gruplar ile yeniden buluşma sağlamak için görevlendirildiği ve bölgeye bu şekilde geldiği yapılan incelemeler sonucu anlaşıldı.

Karadeniz'de etkili olmaya çalışan terör örgütü PKK'nın, bölgede zor günler geçirirken yardıma geldiği öğrenilen grup'ta Sivas ile Ordu sınırında öldürülmüştü. Bölgede iyice bağları kopan grupları yeniden bir araya getirmek için Karadeniz'e gelen teröristlerin yakalanması Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ün bizzat yönettiği operasyonla oldu.

SIĞINAKTA YAKALANDI
PKK'nın Karadeniz yapılamasına yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 5 Ekim 2016 tarihinde Erzincan'da yapılan operasyon sırasında yaralı olarak yakalanan PKK 'lı teröristin sorgusu sonrasında Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında bir sığınak bulundu. Bulunan sığınağın ardından başlatılan geniş çaplı operasyon sonucu Giresun'da bir aracı durduran polisler durumunda şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan sorgularında kırsal kesimdeki terör örgütü mensuplarıyla buluşmak için 3 kişinin daha Giresun'a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ün bizzat yönettiği operasyonla diğer şüpheliler de kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü PKK terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 09:51
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

işte buyur hdp imiş yalan direkt pkk atın içeri çürüsünler

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evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 14:10
FatihSultan23 FatihSultan23

pkk teröristleri ya chpkk lı çıkar yada hdpkk lı çıkar artık hiç şaşırmıyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 20.01.2017 12:19
&#220;lk&#252;c&#252; T&#252;rk Ülkücü Türk

bu salaklar ne kadar kuş beyinliler..!! bu aptalları kandırmak çok kolay..!! bu türk milleti türkiyenin topraklarında asla ve asla başka devlet kurdurmaz uyanın be salaklar ordusu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 11:34
xxx xxx

Kansız olmak nasıl bir duygu?Ya vatansız olmak?

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 20.01.2017 11:15
turan turan

İçiniz de şaşırdım diyen var mı?...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 10:22
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