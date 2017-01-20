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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen nda 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKKlı kalleşleri inlerinde vurduk

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 20:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

ELİNİZE SAĞLIK. yılanın kafasını ezip, bıyığı kökünden kazırsanız halk daha çok memnun olur.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 20.01.2017 21:37
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