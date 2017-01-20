Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatı sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.
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ELİNİZE SAĞLIK. yılanın kafasını ezip, bıyığı kökünden kazırsanız halk daha çok memnun olur.
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