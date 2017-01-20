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lular dikkat! kapıda

Marmara ve 'da sıcaklıklar yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine özellikle 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde yeniden geleceği belirtiliyor.

İstanbullular dikkat! Kar kapıda

Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağacağı belirtiliyor.

Marmara ve 'da sıcaklıklar yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine özellikle 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde yeniden kar geleceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmayacağını dile getiriyor.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 08:52
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