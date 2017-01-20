Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu:



Meclis'teki sürecin tamamlanmasının ardından konu milletimizin huzuruna gelecek herkes izahını, itirazını milletimize yapacaktır.



Terör tüm dünyanın sorunu olmakla birlikte tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Çok yönlü kuşatmaya rağmen dimdik ayakta duran tek ülke yine Türkiye'dir. Ne darbe teşebbüslerine ne kaos senaryolarına eyvallah etmeyen bu ülkenin öyle birkaç fiskeyle yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cümle alem görmüştür.



Batı'dan gelenler Doğu ve Güneydoğu'ya gittiler, bunlar ahlaksız, oraya gidiyorlar ve hala onları savunuyorlar.



Ey Batı ya siz bunları savundunuz be, siz bunların arkasında durdunuz, bunların yanında yer aldınız.



DEAŞ, PYD, YPG oradan Kilis'e, Gaziantep'i, Hatay'ı, Şanlıurfa'yı vurmaya çalıştı. Sabır dedik, sonunda, artık buralara girilecek dedik. ÖSO ile beraber Cerablus'tan başladık, El Rai, El Bab'a kadar girdik.



Türkiye yıkılırsa bir ülke yıkılmaz. Nasıl dua ediyorlar biliyor musunuz?



Hans'ın, George'un, şunun, bunun hazırladığı raporlar bizi bağlamaz. Bizi sadece Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın hazırladığı raporlar bağlar.



Terör örgütleriyle mücadelemizi artık bu anlayışla yürütüyoruz. Irak'taki gelişmelere aynı yaklaşımla müdahil olacağız. Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanımızı genişleteceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye savunmayı bıraktı, artık hücum zamanı.



Bazı şikayetler alıyoruz. Bir gazimiz aradı. Gazimiz evraklarını gönderiyor, fakat evraklar maalesef işleme konmuyor. Buradan sesleniyorum. Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun? O gazi vatan için feda etti. Köprünün üzerine niçin yürüdü? Haddini bileceksin yoksa haddini bildirirler. Nitekim İçişleri Bakanıma da söyledim. Gereği yapılacaktır.