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'nün imamı tespit edildi

'nün " imamı"nın Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E. olduğu tespit edildi

FETÖnün Başbakanlık imamı tespit edildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün " imamı" olduğu belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E'nin "Başbakanlık imamı" olduğu tespit edildi.

N.E. ve eşi S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Firari şüpheliler N.E ve eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 18:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

bu vatan hainlerinden imam olmaz ve o hain feto imamların arkasında namazda olmaz.

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evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 21:46
mehmet mehmet

bakalım nereye kadar kaçacaklar. biz bu hainleri hep Müslüman bilirdik yahudi siyonistlerin uşakları oldukları bilmezdik. MÜNAFIKLAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.01.2017 21:42
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