Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Başbakanlık imamı" olduğu belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ifadeler ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığında memur olarak çalışan "Ahmet" kod adlı N.E'nin "Başbakanlık imamı" olduğu tespit edildi.
N.E. ve eşi S.E'nin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.
Firari şüpheliler N.E ve eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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bu vatan hainlerinden imam olmaz ve o hain feto imamların arkasında namazda olmaz.
bakalım nereye kadar kaçacaklar. biz bu hainleri hep Müslüman bilirdik yahudi siyonistlerin uşakları oldukları bilmezdik. MÜNAFIKLAR.
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