Cezaevi müdürlüklerine ulaşan tutuklularca yazılan mektuplar ve zanlıların birbirlerine gönderdikleri notlarda anlatılan rüyalarla, FETÖ mensuplarının moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir zanlı, ailesine gönderdiği mektupta iki farklı rüyaya yer verdi.

Zanlı, cezaevinde tutuklu bulunan başka bir örgüt üyesinin rüyasında Hazreti Muhammed'in cezaevini ziyaret ettiğini gördüğünü belirtti.

Tutuklu, mektupta, "Alemlerin efendisinin karşı koğuşumuzu ziyaret ettiğini ve verdiği mesajı duydum. Neredeyse mutluluk zehirlenmesiyle komaya girecek durumdayım." ifadelerine yer verdi.

Mektupta, iki rüya şöyle anlatıldı:

"Efendimiz, yanında İmam-ı Rabbani hazretleriyle geliyor ve 'Buraları artık Medrese-i Yusufiye değil, Medrese-i Muhammediye.' diyor. Bir bacımız da yakınını ziyarete geliyor. Park yerinde arabada beklerken bizim bulunduğumuz yeri Kabe-i Muazzama olarak görüyor ve içeri girmek istiyor ama oradaki görevli 'Sen buraya giremezsin.' diyor. Bizim duyduklarımızdan kayda değer olanlar bunlar."



"GÜLEN'İN KOLU KESİLDİ, TEKRAR YAPIŞTIRILDI"

Hatay ve Osmaniye'deki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan polislerden, üst rütbeli ve örgütün imamı olduğu belirlenen bir kişinin, ByLock programı üzerinden Gülen'in gördüğü bir rüya ve yorumunu da paylaştığı belirlendi. ByLock kullanan polislere iletilen gönderide,"Fetullah Gülen'in rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kolunun kesildiğini, daha sonra kesilen kolun Peygamber Efendimiz tarafından tükürüğüyle yeniden yerine yapıştırıldığını gördüğü" paylaşımı yer aldı. Bu rüyanın yorumunda da 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün her şeye rağmen daha çok güçleneceğinin belirtildiği tespit edildi.Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasında tutuklu sanıklardan Yakup G, "Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar. Herkes rüya görüyor. Ancak şu tarihi bekleyin diye bir şey duymadım. Fetullah Gülen bizim oraya gelmedi." bilgisini paylaştı.

BAKAN BOZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada, cezaevinde ve cezaevi dışındaki örgüt üyelerinin diri tutulması amacıyla çeşitli rüyaların uydurulduğunu söylemişti.

Cezaevindeki örgüt mensupları vasıtasıyla yaygınlaştırılan rüyalarla örgütün içerisinde olup da vazgeçmek isteyenlerin kandırıldığını belirten Bozdağ, FETÖ'nün, peygamberlerin, İslam büyüklerinin hayatlarını örgüt üyelerinin hayatlarına benzeterek motivasyonu sağlamayı amaçladığını vurgulamıştı.