Başbakan'dan yeni anayasa açıklaması

Başbakan Yıldırım, TBMM'deki Anayasa görüşmeleri devam ederken TRT yayınında soruları cevaplandırdı. Yıldırım, şunları söyledi:
SİSTEM ZAMAN EKONOMİSİ SAĞLAYACAK: (Anayasa değişikliği vatandaşa ne getirecek?) Bunu uzun uzadıya anlatacağız biz meydanlarda. Bu anayasa değişikliği ülke yönetiminde "zaman ekonomisi" sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasi ile siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak.
MİLLETİN ZAMANINI ÇALAMAYIZ: (Meclis'teki eylem ve kavgalar) Teamül dışı, tüzük dışı sıra dışı, dikkat çekici, zaman kaybettirici bir takım hareketler oluyor. Bunları onaylayamayız, doğru şeyler değil. Hiç birimiz, ne milletvekilleri veya başkaları milletin zamanını almaya, çalmaya zamanımız yok. Millet bizleri buraya kendi işini görmek, kanunları çıkarmak, memleketin faydasına olacak işleri yapmak için gönderdi.
VATANDAŞA İYİ ÖRNEK OLMUYOR: Bunlar vatandaşlarımız için iyi örnek olmuyor. İzleyen çocuklar için iyi örnekler olmuyor. İnsanlar bakıyor, "bu ne biçim Meclis. Öyle şey olur mu. Sokaktaki insanlar gibi kavga ediyorlar" diyor. Bunlar Gazi Meclisimize yakışan şeyler değil. Biran önce bu meseleyi Meclis'te görüşüp işin sahibine götüreceğiz.
CHP AYM'YE GÖTÜREBİLİR: Tabi ki anamuhalefetin hakkıdır, Anayasa Mahkemesi'ne bunu taşıyabilir. Herhangi bir sebep olmasa da anayasa değişikliği, anayasaya aykırı diye de götürebilir. Kaldı ki Meclis'te oy kullanımı konusunda içtüzüğe teamüllere uymayan bir davranış yok. Bu konuda hem Meclis başkanı hem grup başkanvekilleri gerekli uyarıları yapıyor. Esasen şunu göz ardı etmemek lazım. Biz AK Parti'nin 316 vekili olarak bu teklife imza koyduk. Teklife imza koymak ne demek, "biz bu teklife evet diyeceğiz" demek. Benzer şekilde bu teklife karşı çıkan CHP, HDP, onlar da "biz bu teklife hayır diyeceğiz" dedi. Baştan herkes ne yapacağını söylüyor.
FARKLI OLACAK AMA AYNI ŞEYİ SÖYLEYECEĞİZ: (Kampanyada MHP ile ortak çalışma olacak mı?) Hayır, MHP ayrı, biz ayrı partiyiz. Ama hedefimiz aynı. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki değişiklik görüşmelerinde bu değişikliği savunduk, doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da, vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve "evet" demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyleri söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı.
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