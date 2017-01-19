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babasından yalan haberlere sert tepki

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısında olan İzmirli polis memuru 'ın ailesi, şehidin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediği yönündeki Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel'in yalan haberine tepki gösterdi.

Şehit babasından yalan haberlere sert tepki

Çiğli ilçesinde in evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul eden şehit babası , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında şehidin cenazesinin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğini yönünde haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen şehit babası, "Bunlar hep yalandır. Ben kendi isteğim üzerine camiden kaldırdım. Yalan yazan gazetelere tepkiliyim. Bıraksınlar ben acımı kendin yaşayayım. Beni bu duruma düşürmesinler. Benim evladım şehit olmuş. Benim zaten şuurum yerinde değil, aklım başımda değil. Kimseden tepki görmedim, yanlışlık görmedim. Kendim camiden kaldırılmasını istedim. Bu olaya çok üzülüyorum." dedi.

Ocak, iddiayı haberleştiren basın kuruluşlarına karşı yasal yollara başvuracağını da sözlerine ekledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru , Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Işıkkent Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 21:25
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