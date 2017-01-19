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'ten 'e skandal

Radyo Televizyon Üst Kurulu () 'e skandal bir verdi. A Haber'de sabah haberlerini sunan deneyimli televizyoncu Erkan Tan'ın terörü eleştirdiği yorumuna 63 bin TL ceza verildi.

RTÜKten A Habere skandal ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 'i susturma girişimi devam ediyor. Daha önce de milli iradenin kanalı A Haber'i hedef alan verdiği larla adeta karartmaya dönüştürmüştü. RTÜK'teki CHP ve HDP'li üyeler terörü sert şekilde eleştirdiği için yine A Haber'i hedef aldı.

TERÖRÜ ÖVENİ ELEŞTİRENE CEZA
Şimdi ise RTÜK, Erkan Tan'ın terörü eleştirdiği yorumuna 63 bin TL ceza verdi. CHP'li RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen Erkan Tan'ın programından 5 ay sonra dilekçe vererek şikayetçi oldu. Daha sonra kendisi de oy kullanarak büyük bir skandala imza attı. CHP'li RTÜK üyesi Demirdöğen A Haber'e ceza vermek için yasaları ihlal etti.

Ayrıca Can Okanar'ın programına telefonla bağlanan Savcı Sayan'ın "CHP'deki FETÖ'cü" açıklaması için de A Haber'e 58 bin TL ceza verildi.

Erkan Tan, RTÜK'ün tüm hukuk kurallarını çiğneyerek A Haber'e skandal cezalar verdiğini ifade etti. CHP'deki FETÖ'cü açıklamasına bile ceza verildiğini belirten Tan, bu haksız karardan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

RTÜK'ten A Haber'e skandal ceza!
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 22:02
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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halk halk

verilecek idi tam rezillik olan evlenme programlarina verin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 00:51
asr.ı saadet asr.ı saadet

rtük kararları taraflı ve bu kararlar dikkate alınmamalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 00:30
DENIZ DENIZ

RTÜK CEK O PIS ELLERINI a HBR DEN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 00:17
HASAN HASAN

RÜTÜKTE FETÖCÜ VAR HERALDE. ARAŞTIRILSINNN

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evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:18
azat azat

chp ruhunu fetöye satmış biz demedik celal kılıçdaroğlu dedi

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evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 23:17
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