RTÜK'ten A Haber'e skandal ceza!

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun A Haber'i susturma girişimi devam ediyor. Daha önce de milli iradenin kanalı A Haber'i hedef alan RTÜK verdiği cezalarla adeta karartmaya dönüştürmüştü. RTÜK'teki CHP ve HDP'li üyeler terörü sert şekilde eleştirdiği için yine A Haber'i hedef aldı.



TERÖRÜ ÖVENİ ELEŞTİRENE CEZA

Şimdi ise RTÜK, Erkan Tan'ın terörü eleştirdiği yorumuna 63 bin TL ceza verdi. CHP'li RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen Erkan Tan'ın programından 5 ay sonra dilekçe vererek şikayetçi oldu. Daha sonra kendisi de oy kullanarak büyük bir skandala imza attı. CHP'li RTÜK üyesi Demirdöğen A Haber'e ceza vermek için yasaları ihlal etti.



Ayrıca Can Okanar'ın programına telefonla bağlanan Savcı Sayan'ın "CHP'deki FETÖ'cü" açıklaması için de A Haber'e 58 bin TL ceza verildi.



Erkan Tan, RTÜK'ün tüm hukuk kurallarını çiğneyerek A Haber'e skandal cezalar verdiğini ifade etti. CHP'deki FETÖ'cü açıklamasına bile ceza verildiğini belirten Tan, bu haksız karardan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.