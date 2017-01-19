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i'nde kritik lar

Müdürlüğü'nde il içi ların gerçekleştiği 19 ilçede yeni görevlendirmelerin yapıldığı açıklandı

İstanbul Emniyetinde kritik atamalar

Müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 31 il emniyet müdür yardımcılığı, 41 şube ve 19 ilçe emniyet müdürlüğü için yeni görevlendirme gerçekleştirildi.

ların, terfi, il dışı atamalar ve görülen lüzum üzerine yapılan değerlendirmeler sonucu gerçekleştiği bildirildi.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 23:50
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