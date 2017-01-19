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hakkında istenen ceza belli oldu

Devlet büyüklerini hedef alan sözleriyle ve Esed'in ajanı olduğu yönündeki iddialarla bilinen, geçtiğimiz günlerde tutuklanan hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Hüsnü Mahalli hakkında istenen ceza belli oldu

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, Mahalli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Hüsnü Mahalli hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecek. İddianamenin kabulü halinde Mahalli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

MAHALLİ HAKKINDAKİ SEVK YAZISI
Mahalli'nin tutuklanma istemini içeren sevk yazısında şöyle denilmişti:

"Ulusal ölçekli yayın yapan televizyon kanallarında program sunan ve köşe yazarlığı yapan, bu şekilde hedef ve takipçi kitlesi bulunan şüphelinin, muhtelif tarihlerde zincirleme olarak sosyal medya hesabı paylaşımları, televizyon programları ve gazete röportajı yoluyla Cumhurbaşkanını kast ederek mesnetsiz olarak tahkir edecek şekilde başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünü desteklediği, yardım ettiği şeklinde alenen söylemlerde bulunarak söz konusu makam ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil ve olgu isnat etmek suretiyle atılı suçu işlemiştir."
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 17:18
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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emine emine

yaaa bu adamın vatandaşlığını da bi iptal edin yyaa ... hapis yattıktan sonra da defolup gitsin bu ülkeden ...

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evet1
hayır0
cevapla 19.01.2017 22:11
mehmet mehmet

vatandaşlığını alın ve geldiği yere gönderin pislikleri.

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evet6
hayır0
cevapla 19.01.2017 20:58
L&#252;tfi Lütfi

Gönderin gitsin Esede cezası sonrası.

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evet10
hayır1
cevapla 19.01.2017 17:40
memo memo

bu hiyari bana verseler osmanli tokadi ile kel kafasina vura vura beyin kanamasindan geberir

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evet10
hayır2
cevapla 19.01.2017 17:26
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