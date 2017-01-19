Erdoğan: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 35. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bir gaziden gelen şikayeti paylaştı. Erdoğan, "Bu gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, kendisine bir gaziden gelen şikayet üzerinden ismini vermediği bir ilçenin kaymakamını sert bir dille eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere bildirdim. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcımısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin! Haddini bilmediğin zaman da sana haddini bildirirler! Bunu da bileceksin!" dedi.
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GAZİLERİMİZE UZUN ÖMÜRLER DİLER ŞEHİTLERİMİZİDE SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM.BİZ ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR
sayın cumhurbaşkanım sizi duyarlığınızdan dolayı kutlarım
GAZİLERİMİZ VE ŞEHİTLERİMİZ ÇOK DEĞERLİDİR BİZİM İÇİN ONLAR OLMASA BİZ OLMAZDIK
bütün şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum ülkemiz o şehitler sayesinde dimdik ayakta şetiler bizim varlık sebebimiz
aynen tüm kurumlardakiler de gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde oradalar hatta Atamıza ömür boyu dua etmeleri gerekir kimse yerinde kalıcı değildir.
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