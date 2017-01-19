Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım'dan Trump'a çağrı
  2. Başbakan Yıldırım'a sürpriz yaptılar

: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun?

Cumhurbaşkanı 35. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada bir gaziden gelen şikayeti paylaştı. Erdoğan, "Bu gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin!" dedi.

Erdoğan: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, kendisine bir gaziden gelen şikayet üzerinden ismini vermediği bir ilçenin kaymakamını sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu gece bir gazimizi aradım. Gazimiz evraklarını gönderiyor ama işleme alınmıyor veya ağırdan alınıyor. İlgili yerlere bildirdim. Ey Kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcımısın? O gazi kendini ne için feda etti! Bu ülke için! Eğer sen şimdi o makamda varsan o gazi sebebiyle varsın! Haddini bileceksin! Haddini bilmediğin zaman da sana haddini bildirirler! Bunu da bileceksin!" dedi.
Etiketler:
  • 19 Ocak 2017, Perşembe 16:03
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
OLCAY OLCAY

GAZİLERİMİZE UZUN ÖMÜRLER DİLER ŞEHİTLERİMİZİDE SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM.BİZ ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:50
zafer zafer

sayın cumhurbaşkanım sizi duyarlığınızdan dolayı kutlarım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:49
ERDEM ERDEM

GAZİLERİMİZ VE ŞEHİTLERİMİZ ÇOK DEĞERLİDİR BİZİM İÇİN ONLAR OLMASA BİZ OLMAZDIK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:49
KIYMET KIYMET

bütün şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum ülkemiz o şehitler sayesinde dimdik ayakta şetiler bizim varlık sebebimiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:48
neco neco

aynen tüm kurumlardakiler de gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde oradalar hatta Atamıza ömür boyu dua etmeleri gerekir kimse yerinde kalıcı değildir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 16:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar