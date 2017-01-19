Yol Durumu
  1. RTÜK'ten A Haber'e skandal ceza
  2. Şehit babasından yalan haberlere sert tepki

146 askere gözaltısı

'nün şifreli haberleşme programı ''u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 personelinden 146'sı gözaltına alındı.

146 askere FETÖ gözaltısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde 'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri ()'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı

Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

8 ALBAY LİSTEDE
İstanbul 9'uncu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ile ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 personelin rütbeleri ise şöyle: 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay ve 81 mühendis, şoför ve teknisyen.
Etiketler: , ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe 21:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar