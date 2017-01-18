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Vicdansızlar

Lise öğrencisi H.K. ve N.Y., yolda buldukları köpeğin boynuna ip geçirip kulaklarını kesti. Caniler kısa sürede yakalandı...

Vicdansızlar
Vicdanları sızlatan olay 'da yaşandı. İddiaya göre yaşları 17 olan H.K. ve N.Y., sokakta buldukları yavru köpeğe işkence yaptı. Daha sonra boğazına ip geçirdikleri hayvanın kulaklarını kesip yemesi için önüne attı. Bununla da yetinmeyen caniler, le fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vahşet olayı gören hayvanseverler, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis ekipleri adreslerini belirlediği şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de yaralı köpeği bulmak için çalışma başlattı. Zanlıların emmiyettiki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren hayvanseverler ise, köpeğe eziyet eden H.K. ve N.Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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