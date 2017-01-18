Vicdansızlar

Vicdanları sızlatan olay Isparta'da yaşandı. İddiaya göre yaşları 17olan H.K. ve N.Y., sokakta bulduklarıyavru köpeğe işkence yaptı. Dahasonra boğazına ip geçirdikleri hayvanınkulaklarını kesip yemesi içinönüne attı. Bununla da yetinmeyen caniler, köpekle fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vahşetolayı gören hayvanseverler, durumuemniyet güçlerine bildirdi. Polis ekipleri adreslerini belirlediği şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Doğakoruma ve Milli Parklar ŞubeMüdürlüğü ile zabıta ekipleri deyaralı köpeği bulmak için çalışmabaşlattı. Zanlıların emmiyettiki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren hayvanseverler ise, köpeğe eziyet eden H.K. ve N.Y.'nin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
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