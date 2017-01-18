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Skandal savunma

Skandal savunma
İstanbul Maslak'ta 29 Kasım 2016'da ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak sanatçının ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Şaki, "Ben de babamı trafik kazasında kaybettim. Mağduriyetini bilirim. Olay günü 4. viteste gidiyordum. Araç su yatağına girince hakimiyetimi kaybettim. Su olmasa kaza olmazdı" dedi. Şaki'nin avukatı Ercüment Esel ise "Ölen şahıs ünlü olmasaydı müvekkilim tutuklanmazdı" diyerek tahliye talep etti. Mahkeme ise tahliye talebini reddetti.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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