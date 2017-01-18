Nutella’yı üzdü

Son günlerin en çok konuşulan konusu 'palmiye yağı zararlı mı?' tartışmalarına Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Ünlü çikolata-fındık ezmesi Nutella'nın içerdiği palm yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, "Palmiye yağıtrans yağdır, zeytinyağı gibi değildir. Bildiğinizgibi trans yağlarının insan vucudunda kanseryaptığını biliyoruz" dedi. Trans yağlarının en tehlikeli yağlar olduğuna da değinen Karatay, işlem görmüş bütün yağlarda trans yağlarının bulunduğunu, bunlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. Batı Afrika kökenli olan bu yağ, Amerika ve Kuzeydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde yaygın olarak yetiştiriliyor. En çok üretilen ülkeler ise Malezya ve Endonezya. Bir tür palmiyeden elde edilen palm yağı, ucuzluğu nedeniyle ticari olarak çokça tercih edildiğinden, paketli ürünlerin çoğunda karşımıza çıkıyor. Bu yağ, kalitesiz ve doymuş yağ oranı barındırdığı için kalp hastalıklarına ve obeziteye neden olduğu kanıtlandı.
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