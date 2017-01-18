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Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı 'nin görüşmesi başladı.

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.

İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 12:31
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lı haine bakın, o küçük aklıyla MHP yi hainliğe davet ediyor,O MHP Türk Milleti için var ve var olacaktır, chpkk lı fetöcü teröristler Mhp amerikaya bağlı değildir akıllı olun yeter, Sayın Bahçeli; bunlara gerekeni yapar İnşallah.

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cevapla 18.01.2017 13:14
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