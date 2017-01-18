Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi Bahçeli'yi, Meclisteki makamında ziyaret etti.
İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.
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chpkk lı haine bakın, o küçük aklıyla MHP yi hainliğe davet ediyor,O MHP Türk Milleti için var ve var olacaktır, chpkk lı fetöcü teröristler Mhp amerikaya bağlı değildir akıllı olun yeter, Sayın Bahçeli; bunlara gerekeni yapar İnşallah.
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