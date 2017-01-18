Kayra’yı yaşatalım

Ankara Mamak'ta oturan Pınar ve Kudret Olgun çifti, 5 yıl önce çocukları olacağını öğrendi. İkili adeta mutluluktan havalara uçtu. Ancak bebeğe anne karnındayken 'karaciğer ve böbrek yetmezliği' teşhisi konuldu. Pınar Kudret, hamileliğinin 7'nci ayında erken doğum yapmak zorunda kaldı. İkili, çocuklarına Batın Kayra ismini verdi. Minik Kayra, doğumdan sonra 2.5 ay yoğun bakımda kaldı. Solunum makinesine bağlı yaşadı. Ardından 4 ay da serviste yattı. Doktorlar hasta çocuğun böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi.



"YAVRUMU KURTARIN"

Hastanede tedavi gören oğlu için yardım bekleyen anne Pınar Kudret, "Çocuğumun önce karaciğer sonra böbrek nakli olması gerekiyormuş. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Oğlum sürekli varis kanaması geçiriyor. Solunum yetmezliği nedeniyle kalbi durdu, cihaza bağlandı. Doktorları, nakil olmazsa çocuğumun yaşama şansının olmadığını belirtiyorlar. Ailemden nakil verecek kimsem yok. Benim dokum uyuşmadı. Eşim beyin tümöründen ameliyat oldu, nakil veremiyor. Yavrumun yaşaması için yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.