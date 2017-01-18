Kayra’yı yaşatalım

Anne karnındayken ‘karaciğer ve böbrek yetmezliği’ teşhisi konulan Kayra, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Minik çocuğun annesi, “Nakil olmazsa çocuğumun yaşama şansı yok” diyerek yardım istedi
Ankara Mamak'ta oturan Pınarve Kudret Olgun çifti, 5 yıl önceçocukları olacağını öğrendi. İkili adetamutluluktan havalara uçtu. Ancakbebeğe anne karnındayken 'karaciğerve böbrek yetmezliği' teşhisi konuldu.Pınar Kudret, hamileliğinin 7'nci ayındaerken doğum yapmak zorunda kaldı.İkili, çocuklarına Batın Kayra isminiverdi. Minik Kayra, doğumdansonra 2.5 ay yoğun bakımda kaldı.Solunum makinesine bağlı yaşadı.Ardından 4 ay da serviste yattı. Doktorlarhasta çocuğun böbrek ve karaciğer nakliolması gerektiğini söyledi.
"YAVRUMU KURTARIN"
Hastanede tedavi gören oğlu içinyardım bekleyen anne Pınar Kudret,"Çocuğumun önce karaciğer sonraböbrek nakli olması gerekiyormuş.Çocuğumu kaybetmek istemiyorum.Oğlum sürekli varis kanaması geçiriyor.Solunum yetmezliği nedeniyle kalbi durdu,cihaza bağlandı. Doktorları, nakilolmazsa çocuğumun yaşama şansınınolmadığını belirtiyorlar. Ailemdennakil verecek kimsem yok. Benimdokum uyuşmadı. Eşim beyin tümöründenameliyat oldu, nakil veremiyor.Yavrumun yaşaması için yetkililerdenyardım istiyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.