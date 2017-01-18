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  2. Kedin kavgası!

Kaydan adamlar!

Soğuk kentin sıcak insanları kışın hakkını verdi. lu dedeler leğenle kayak yarışı düzenledi!

Kaydan adamlar!
Kar demek demekti! Hal böyle olunca Erzurumlular kışın yine keyiflendi. Erzurum Aziziye İlçesi Başçakmaklar Köyü'nde Leğenboard yarışması düzenlendi. Eli bastonlu dedeler, "Kadınlar Palandöken'de kayar da biz köyümüzde kayamaz mıyız?" dedi. Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekti. Çocukluklarının kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen Cafer Sönmez, şunları söyledi: "Kadınların leğenle Palandöken'de kaydığını görünce biz de dayanamadık. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz. Seneye Palandöken'de buluşalım ve yarışalım."




BUZDAN SAL
buz kesti. Çoruh Nehri de bembeyaz kesildi. Eksi 15 derecede buz tutan nehir, vatandaşa geçit vermedi. Bunun üzerine vatandaşlar kendi çözümünü geliştirdi. Fatih Bayraktar, oğlu Yusuf Bayraktar ve arkadaşı Selami Yıldız'la balık tutmaya karar verdi. Ancak tekneyi hareket ettiremeyen vatandaşlar, devasa bir buz parçasını sal gibi kullanıp karşı kıyıya geçti. Ortaya çıkan manzara yurdum insanının cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi!
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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