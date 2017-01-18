Kaydan adamlar!

Kar demek Erzurum demekti! Hal böyle olunca Erzurumlular kışın yine keyiflendi. Erzurum Aziziye İlçesi Başçakmaklar Köyü'nde Leğenboard yarışması düzenlendi. Eli bastonludedeler, "Kadınlar Palandöken'dekayar da biz köyümüzde kayamazmıyız?" dedi. Dedeler, çamaşır yıkamakta kullanılan leğenlerle köy yoluna çıkıp bağladıkları halatla birbirlerini hızla çekti. Çocukluklarının kızak, leğen, korniş, tahta ve poşetle kayarak geçtiğini söyleyen Cafer Sönmez, şunları söyledi: "Kadınlarınleğenle Palandöken'de kaydığınıgörünce biz de dayanamadık. Kaymanın nasıl olduğunu gösterdik. Kadınlara hodri meydan diyoruz.Seneye Palandöken'de buluşalımve yarışalım."
BUZDAN SAL Bayburt buz kesti. Çoruh Nehri de bembeyaz kesildi. Eksi 15 derecede buz tutan nehir, vatandaşa geçit vermedi. Bunun üzerine vatandaşlar kendi çözümünü geliştirdi. Fatih Bayraktar, oğlu Yusuf Bayraktar ve arkadaşı Selami Yıldız'la balık tutmaya karar verdi. Ancak tekneyi hareket ettiremeyen vatandaşlar, devasa bir buz parçasını sal gibi kullanıp karşı kıyıya geçti. Ortaya çıkan manzara yurdum insanının cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi!
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