İkizler finalde rakip oldu

Antalya Finike'de 'İlçeler Arası Tekvando Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya, ikiz kız kardeşler Aysel ve Yağmur Uğural da katıldı. 50 kilogram bayanlar kategorisinde mücadele eden kardeşler, tüm rakiplerini eledi. Finalde müsabakasında ise birbirleriyle karşılaştı. Nefes kesen final mücadelesini Aysel Uğural kazandı. Kız kardeşi Yağmur ise 2'nci oldu. İkizler, madalya kürsüsüne birlikte çıkmanın gururunu yaşadı.