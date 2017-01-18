İkizler finalde rakip oldu

Antalya Finike'de 'İlçeler ArasıTekvando Turnuvası' düzenlendi.Turnuvaya, ikiz kız kardeşler Aysel veYağmur Uğural da katıldı. 50 kilogrambayanlar kategorisinde mücadele edenkardeşler, tüm rakiplerini eledi. Finaldemüsabakasında ise birbirleriyle karşılaştı.Nefes kesen final mücadelesini AyselUğural kazandı. Kız kardeşi Yağmurise 2'nci oldu. İkizler, madalya kürsüsünebirlikte çıkmanın gururunu yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.