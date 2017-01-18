Yol Durumu
  1. Vicdansızlar
  2. Kayra’yı yaşatalım

İkizler finalde rakip oldu

İkizler finalde rakip oldu
Antalya Finike'de 'İlçeler Arası Tekvando Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya, ikiz kız kardeşler Aysel ve Yağmur Uğural da katıldı. 50 kilogram bayanlar kategorisinde mücadele eden kardeşler, tüm rakiplerini eledi. Finalde müsabakasında ise birbirleriyle karşılaştı. Nefes kesen final mücadelesini Aysel Uğural kazandı. Kız kardeşi Yağmur ise 2'nci oldu. İkizler, madalya kürsüsüne birlikte çıkmanın gururunu yaşadı.
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar