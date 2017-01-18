Yol Durumu
  1. Lağım fareleri

Fenerbahçe’ye saldırıya 'cü tim karartması

’cü polislerin Sürmene’de Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılan noktada görevli bekçi Çakır’ın ifadesini almadığı belirlendi. Çakır FETÖ’cü çıktı, tutuklandı. Meslekten ihraç edilen 8 polisten 1’i firarda...

Fenerbahçe’ye saldırıya FETÖcü tim karartması
'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te şoförün yaralanmasına rağmen aracı durdurmayı başararak büyük faciayı önlediği Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırı sırasında köprü üzerinde görevli olduğu belirlenen Bekçi 'ın saldırı ile ilgili olarak ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ve olay yerindeki bekçiyi "Görmeyen" polislerin tamamı da meslekten ihraç edildi. 7'si tutuklu, biri de firarda olan 8 polis hakkındaki soruşturma da sürüyor.



SAHİL YOLUNDA GEZMİŞ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmada 4 çocuk babası bekçi Nurettin Çakır'ın 'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Tutuklanan Çakır'ın darbe gecesi kendisinde olan Emniyet Müdürlüğü'deki silah deposunun anahtarını sakladığı belirlenmişti. Çakır her yerde aranmasına rağmen, kendisindeki anahtarı karakola getirmedi. Yakalandıktan sonra bağlı olduğu polis müdürlerinin de FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Çakır, ifadesinde "Beni Ö.K. aramış ama telefonu duymadım. Saat 01.30'da sala okundu. Sahilden emniyete ulaştım. Biraz dolaşıp eve döndüm" dedi.

SABAH
Etiketler: , , ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 01:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar