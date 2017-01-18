Yol Durumu
  1. Anadolu Adliyesi'nde hareketli saatler
  2. TSK orayı başlarına geçirdi!

AK Parti'li vekil raporla ısırıldığını ispatladı

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında TBMM’de çıkan kavgada bacağından ısırılan AK Parti Milletvekili , Adli Tıp’tan aldığı raporla ısırıldığını kanıtladı. Hangi CHP'li vekilin ısırdığı belli olmamakla birlikte 'in ısırdığı yönünde DE iddialar gündeme gelmişti.

AK Partili vekil raporla ısırıldığını ispatladı

AK Parti Trabzon Milletvekili 'nın TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığı kesinleşti. Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.

AK Partili Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekili tarafından ısırılmıştı. Olayın ardından tetanos aşsı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.
Etiketler: ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 10:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar