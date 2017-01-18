AK Parti'li vekil raporla ısırıldığını ispatladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığı kesinleşti. Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.

AK Partili Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekili tarafından ısırılmıştı. Olayın ardından tetanos aşsı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.



