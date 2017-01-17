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Rektörlük binası değişti

Rektörlük binası değişti
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından askeri eğitim alanında da birçok düzenleme yapıldı. Bu kapsamda açıldı. İstanbul'daki 'nin bulunduğu tarihi binanın Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörlük Binası olacağı açıklandı. Ancak bu karardan vazgeçildiği ortaya çıktı. Rektörlük binasının, İstanbul Maslak'ta bulunan Harp Akademileri Komutanlığı'nın içinde yer alacağı vurgulandı.

AHMET TOPAL
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