Rektörlük binası değişti

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından askeri eğitim alanında da birçok düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Milli Savunma Üniversitesi açıldı. İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesi'nin bulunduğu tarihi binanın Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörlük Binası olacağı açıklandı. Ancak bukarardan vazgeçildiği ortayaçıktı. Rektörlük binasının, İstanbul Maslak'ta bulunan Harp Akademileri Komutanlığı'nın içinde yer alacağı vurgulandı.
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