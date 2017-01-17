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Külliye’de zirvesi

Külliye’de ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirvesini topladı. Ekonomi zirvesinde, son dönemde döviz kurundaki gelişmeler ve buna karşı önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin ekonomik saldırılara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlayacak kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar değerlendirildi.

TEDBİRLER ALINACAK
Toplantının ağırlıklı gündem maddesi son dönemde döviz kurundaki artış oldu. Döviz kurundaki suni şişkinliğin önüne geçmek ve ekonominin daha dayanıklı olmasını sağlamak için kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirler tek tek ele alındı. Kısa vadede kurun stabil hale gelmesini sağlamak için başta Merkez Bankası olmak üzere finans kuruluşlarının alabileceği tedbirler değerlendirildi. Toplantıda, kur artışından etkilenen reel sektöre yapılacak destekler masaya yatırıldı.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIN
Özellikle kur artışından etkilenen ihracatçı firmalara devlet garantili kredi desteğinin sağlanması ve istihdamın düşmemesini sağlayacak destekler toplantıda ele alındı. Ekonomik saldırılara savunma yerine hücum stratejisiyle karşı konulabileceğinin öne çıktığı toplantıda, yerli parayla ithalat-ihracat konusu da değerlendirildi. Toplantıda, küresel yatırımcılara Türkiye'de yatırım yapmanın güvenli ve karlı olduğu mesajının verilmesinin de altı çizildi.

LİRA İLE İTHALAT
Özellikle Rusya, Çin ve İran ile yerli para ticaretinin başlatılmasıyla ilgili bu ülkelerle karşılıklı atılacak adımlar da toplantıda görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan ekonomi zirvesine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'ın ekonomi alanındaki danışmanları ve bazı ekonomi bürokratları katıldı.
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