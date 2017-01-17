Külliye’de ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan, dün CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde ekonomi zirvesini topladı.Ekonomi zirvesinde, son dönemde dövizkurundaki gelişmeler ve buna karşı önümüzdekidönemde alınacak tedbirler elealındı. Toplantıda Türkiye'nin ekonomiksaldırılara karşı daha dayanıklı halegelmesini sağlayacak kısa, orta ve uzunvadede atılacak adımlar değerlendirildi.
TEDBİRLER ALINACAK
Toplantının ağırlıklı gündem maddesi son dönemde döviz kurundaki artış oldu. Döviz kurundaki suni şişkinliğin önüne geçmek ve ekonominin daha dayanıklı olmasını sağlamak için kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirler tek tek ele alındı. Kısa vadede kurun stabil hale gelmesini sağlamak için başta Merkez Bankası olmak üzere finans kuruluşlarının alabileceği tedbirler değerlendirildi. Toplantıda, kurartışından etkilenen reel sektöreyapılacak destekler masaya yatırıldı.
TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIN
Özellikle kur artışından etkilenen ihracatçı firmalara devlet garantili kredi desteğinin sağlanması ve istihdamın düşmemesini sağlayacak destekler toplantıda ele alındı. Ekonomiksaldırılara savunma yerine hücumstratejisiyle karşı konulabileceğininöne çıktığı toplantıda, yerliparayla ithalat-ihracat konusuda değerlendirildi. Toplantıda,küresel yatırımcılara Türkiye'de yatırım yapmanın güvenli ve karlı olduğu mesajının verilmesinin de altı çizildi.
LİRA İLE İTHALAT
Özellikle Rusya, Çin ve İran ile yerli para ticaretinin başlatılmasıyla ilgili bu ülkelerle karşılıklı atılacak adımlar da toplantıda görüşüldü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan ekonomi zirvesine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi alanındaki danışmanları ve bazı ekonomi bürokratları katıldı.
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