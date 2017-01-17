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Halkı sokağa davet ettim!

Halkı sokağa davet ettim!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı cevap verdi. Darbe gecesi Ankara'da savaş uçaklarının uçtuğu sırada aracıyla yolda olduğunu, değişik bakanları telefonla aradığını ve onların "Darbe olduğunu" ifade ettiklerini belirten Gökçek, Dikmen'de bir gecekonduya gittiğini, sosyal medyadan vatandaşları direnmeye davet ettiğini söyledi. Gökçek, yaklaşık 13 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, başbakanlık müsteşarı, değişik emniyet müdürleri, belediye çalışanları ve parti teşkilatından kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını aktardı.
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