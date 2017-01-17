Halkı sokağa davet ettim!

Ankara Büyükşehir BelediyeBaşkanı Melih Gökçek, DarbeGirişimini Araştırma Komisyonutarafından kendisine sunulan sorularayazılı cevap verdi. Darbe gecesiAnkara'da savaş uçaklarının uçtuğu sıradaaracıyla yolda olduğunu, değişik bakanlarıtelefonla aradığını ve onların "Darbeolduğunu" ifade ettiklerini belirtenGökçek, Dikmen'de bir gecekonduyagittiğini, sosyal medyadan vatandaşlarıdirenmeye davet ettiğini söyledi. Gökçek,yaklaşık 13 saat boyunca CumhurbaşkanıErdoğan, bakanlar, başbakanlık müsteşarı,değişik emniyet müdürleri, belediyeçalışanları ve parti teşkilatından kişilerletelefon görüşmeleri yaptığını aktardı.
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