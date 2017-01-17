Gizli servis işi

a Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, gündeme ilişkin şunları söyledi:



REFERANDUM NİSAN'DA:

Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu, en kısa süre içerisinde referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının hemen başında referanduma gidilecektir. 'Muhalefet yapacağım' derken CHP Meclis'teki görüntülerle kendisine zarar veriyor, kendisine oy vermiş olan kitlelere karşı da ciddi şekilde zor durumda kalıyor.



ERKEN SEÇİM YOK:

Daha seçim yeni oldu, parlamentonun önünde 2019'a kadar bir süre var, bu süre içerisinde parlamento sorumluluklarını yerine getirecek. Erken seçimi telaffuz etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim.



ADİL ÖKSÜZ GÖLGEDİR:

Ben aslında Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığı kanaatindeyim. Adil Öksüz, bir yerde gölgedir. Bu gölgeyi maalesef bir şekilde serbest bıraktılar. Bütün Türkiye, Adil Öksüz'ün peşine zihinsel olarak giderken esas Akıncılar Üssü'nü yöneten, darbenin hava ayağını yürütenlerin kimler olduğunun üstü örtülmüş oldu.



REİNA SALDIRISI ÇOK PLANLI:

Reina saldırısı öyle anlaşılıyor ki sadece bir terör örgütünün değil, son derece profesyonel bir istihbarat biriminin de işin içinde olduğu, çok planlı bir saldırı.



FETÖ'NÜN İADESİ:

ABD'de Trump ve yeni yönetimin FETÖ konusunda da ya Feto'yu Türkiye'ye iade etmek ya da bu süre içerisinde göz altına alarak Türkiye'ye zarar vermesini önlemek yönünde bir karar alacağını görüyorum. Bu konuda ABD'den de böyle sesler çıkmaya başladı.



KIBRIS MÜZAKERELERİ:

(Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri) Son anda kabul edilmeyecek bir haritanın ortaya çıkarılması, hatta bu haritanın da BM'ye takdim edildikten sonra bir şekilde basına sızdırılması, Türk tarafının kabul edeceği bir şey değil. Anlaşma gereği zaten her iki tarafın da haritası ortaya çıkarılmayacaktı. Dolayısıyla bir oldu bitti yapılmaya çalışıldı. Türkiye bu oldu bittiye gelmeyecektir.